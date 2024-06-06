Чи планує Рада зменшувати мобілізаційний вік до 18 років: Стефанчук дав відповідь

Станом на зараз жодних офіційних заяв, повідомлень, звернень, пропозицій до Верховної Ради не надходило.

У парламенті не зареєстровано законодавчих ініціатив, які спрямовані на зниження віку, з якого здійснюватиметься мобілізація.

Про це заявив голова Верховної Ради Руслан Стефанчук, відповідаючи на запитання з приводу розмов партнерів щодо зниження мобілізаційного віку до 18 років, передає УНІАН.

"Станом на зараз жодних якихось офіційних заяв, повідомлень, звернень, пропозицій до українського парламенту в межах суб’єктів законодавчої ініціативи не надходило", – підкреслив він.

Стефанчук наголосив, що дуже добре усвідомлює, що війна "це страшна математика". "Це математика часу, зброї, фінансів і, на жаль, це страшна математика людського ресурсу", – додав він.

Голова Верховної Ради нагадав, що парламент ухвалив законодавчі акти, щоб зробити справедливою мобілізацію і щоб людей перестали "хапати на вулиці".

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський у вівторок, 2 квітня, підписав закон 9281 про зниження граничного віку перебування громадян на військовому обліку призовників від 27 до 25 років. Це сталося майже через рік після його ухвалення Верховною Радою.