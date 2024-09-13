Чи плануються сьогодні відключення світла: відповідь Міненерго

Наразі ситуація в системі збалансована, контрольована, але залишається досить складною. Обмежень на сьогодні, 13 вересня, в Україні не очікується й не планується.

Про це повідомив заступник міністра енергетики України Юрій Шейко в ефірі телемарафону.

"На сьогоднішній ранок ситуація в системі збалансована, контрольована, але залишається досить складною. Обмежень на сьогодні у нас не очікується й не планується станом на ранок", - повідомив він.

Водночас Шейко зазначив, що пошкодження Росією енергетичних об’єктів України, зокрема 26 серпня, ускладнили роботу усієї енергосистеми.

"Найгірша ситуація залишається в прикордонних областях – Донецькій, Херсонській, Харківській, Сумській. Також сьогодні були обстріли Івано-Франківської та Одеської областей. Але наші енергетики працюють цілодобово, щоб відновити живлення", - зазначив заступник очільника Міненерго.

За добу станом на ранок 44 тисячам споживачів відновлено електропостачання. Він додав, що починаючи з 2022 року Росія завдала понад 1 тисячу ударів по об'єктах української енергосистеми.

Нагадаємо, ексголова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький вважає, що цієї зими енергетичної катастрофи в Україні не буде. Відключень варто слід очікувати в періоди мінусової температури, які будуть співставними з тими, що українці вже пережили цього літа.

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