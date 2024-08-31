Чи почнеться навчальний рік для школярів у Курській області: відповідь Лісового

У Міносвіти відповіли, як навчатимуться школярі заявив на територіях Курської області РФ, які контролюються ЗСУ. Так, для них не почнеться навчальний рік.

Про це сказав міністр освіти та науки України Оксен Лісовий в інтерв’ю BBC.

Як зазначив Лісовий, у Міністерстві на серйозному рівні обговорювали початок навчання на територіях Курщини, які контролює Україна. Проте ухвалили рішення не починати там навчальний рік, адже Україна дотримується норм міжнародного права.

"Ми робити так, як Росія, не будемо. Робитимемо краще", — зазначив Лісовий.

Раніше йшлося про те, що у Міністерстві освіти вже задумалися над тим, як надати учням з Курської області доступ до освіти.

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