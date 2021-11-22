Чи подаватиме Україна воду до окупованого Криму: пояснення Верещук

Чи подаватиме Україна воду до окупованого Криму: пояснення Верещук

Очільниця МінТОТ нагадала, що водопостачання на територію окупованого півострова забороняє український закон.

Україна не подаватиме воду до окупованого Криму, оскільки це заборонено законом.

Про це заявила міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук, інформує канал "Дом".

За її словами, Україна не пускатиме воду до повної деокупації півострова. Очільниця МінТОТ нагадала, що 21 листопада набрав чинності закон про відміну вільної економічної зони в Криму. Цей закон, зокрема, передбачає заборону водопостачання до того часу, поки в Криму не відновиться українська влада.

"Це заборонено законом, це заборонено всіма можливими регуляторними актами, це неможливо. У жодному разі не йдеться про подачу води", — пояснила Верещук.

Міністерка додала, що на Північно-Кримському каналі будують греблю для стримування води.

"Зараз 90% добудовано, залишилися певні роботи, які не є основними технічно. Основну роботу вже зроблено. І ми хочемо зробити так, щоб не було навіть шансів, щоб вода з'явилася (в окупованому Криму, — ред.)", — підсумувала вона.

Раніше Ірина Верещук розповіла, що жителям територій, прилеглих до тимчасово окупованих, збільшать субсидії.

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