Чи поменшало в Україні випадків "бусифікації": відповідь начальника Одеського ТЦК

Випадків так званої "бусифікації" українців стало значно менше. ТЦК діють у межах своїх правил, обов'язків і повноважень.

Про це сказав начальник Одеського обласного територіального центру комплектування Юрій Пуйко, пише "Судово-юридична газета".

"Що стосується поведінки військовослужбовців, військовослужбовці ТЦК діють в межах своїх правил, в межах своїх обов’язків і в межах своїх повноважень", – сказав Пуйко.

Також він зауважив, що мобілізація населення з сіл та міст відбувається рівномірно, а зарплата в ТЦК не перевищує 30 тисяч гривень.

"Люди, які знімають конфлікти з ТЦК, за його словами, роблять це на замовлення", – наголосив Пуйко.

Як акцентував голова ТЦК, переважна більшість особового складу – це військовослужбовці, які повернулися з фронту, багато з яких отримали поранення. І у них є відчуття несправедливості.

"Але існує проблематика щодо повернутих людей з фронту. У нас зараз приблизно 90% особового складу ротохорони це ті військовослужбовці, які пройшли війну, пройшли фронт і прийшли до нас з бойових підрозділів, прийшли до нас покаліченими, пораненими і в яких існує в душі закладене почуття несправедливості", – резюмував він.

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