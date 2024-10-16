Чи помістять портрет Зеленського на гривнях: історик оцінив, наскільки це реально

Історик розповів, чи можуть бути на гривнях у майбутньому портрети президентів незалежної України.

На українських гривнях портрети низки видатних історичних постатей України – політичних: Володимир Великий (1 грн), Ярослав Мудрий (2 грн), Богдан Хмельницький (5 грн), Іван Мазепа (10 грн), Михайло Грушевський (50 грн); культурних: Іван Франко (20 грн), Тарас Шевченко (100 грн), Леся Українка (200 грн), Григорій Сковорода (500 грн); наукових: Володимир Вернадський, 1 000 грн. Проте всі вони жили в попередні століття, водночас представників сучасності в цьому переліку немає.

Історик Владлен Мараєв в інтерв'ю Liga.net поділився думкою про те, чи можуть на українських гривнях у майбутньому бути портрети президентів незалежної України, зокрема Володимира Зеленського.

"Поки що, безумовно – ні. Тому що поки що жоден з них (президентів України – Ред.) не є тією постаттю, яку можна оцінити так, що вони заслуговують такої честі – це однозначно. Ну і ще недостатньо часу пройшло, скажімо, щоб так це оцінювати. Можливо, в майбутньому будуть такі політичні діячі", – каже Мараєв.

Історик припустив, що якщо Україна за президентства Зеленського виграє війну з Росією, звільнить усі окуповані території, завдасть поразки російській армії, а Росія дезінтегрується на національні держави – тоді Зеленський зможе заслужити таку честь: "Підстава для того, щоб Зеленського помістити на гривні. Хіба ні?"

Раніше історики та експерти розповіли, коли і чим закінчиться війна.

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.