Чи потрібен тест на антитіла після COVID-вакцинації або одужання: у МОЗ пояснили

Чи потрібен тест на антитіла після COVID-вакцинації або одужання: у МОЗ пояснили

Наразі невідомо, який саме рівень антитіл в організмі може забезпечити захист від коронавірусу.

Тест на антитіла після COVID-вакцинації чи одужання від коронавірусу робити не варто.

Про це у вівторок, 5 жовтня, заявив головний санітарний лікар України Ігор Кузін.

За його словами, хоча рівень нейтралізуючих антитіл до SARS-CoV-2, який корелював б із захистом від вірусу, поки невідомий, роль антитіл як основного фактора в імунітеті широко визнається.

"Це означає, що хоча антитіла і є однією з важливих ланок захисту від вірусу, поки невідомо, який саме рівень антитіл може забезпечити цей захист. Останнє вкотре підкреслює, що робити тести на антитіла після хвороби або щеплення не варто", - пояснив Кузін.

Нагадаємо:

Раніше Кузін розповів, кому і чому не можна вакцинуватися . Так, за його словами, відсоток людей, які мають протипоказання до введення вакцини від коронавірусу, дуже маленький. Наразі лабораторно протестувати вакцину не можна.

. Так, за його словами, відсоток людей, які мають протипоказання до введення вакцини від коронавірусу, дуже маленький. Наразі лабораторно протестувати вакцину не можна. Також українцям поки що не вводитимуть бустерну або третю дозу вакцини від коронавірусу. Національно-технічна група експертів розглядала введення додаткової дози вакцини. Запроваджувати її поки не рекомендує Міністерство охорони здоров'я.

Україна проти "Дельти": кому можна не робити щеплення – Ігор Кузін

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