Категорія
Укрaїнa
НаживоУсі публікаціїЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаКоронавірусГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиВійна на СходіВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия

Чи потрібен тест на антитіла після COVID-вакцинації або одужання: у МОЗ пояснили

Чи потрібен тест на антитіла після COVID-вакцинації або одужання: у МОЗ пояснили

УНІАН

Наразі невідомо, який саме рівень антитіл в організмі може забезпечити захист від коронавірусу.

Тест на антитіла після COVID-вакцинації чи одужання від коронавірусу робити не варто.

Про це у вівторок, 5 жовтня, заявив головний санітарний лікар України Ігор Кузін.

За його словами, хоча рівень нейтралізуючих антитіл до SARS-CoV-2, який корелював б із захистом від вірусу, поки невідомий, роль антитіл як основного фактора в імунітеті широко визнається.

"Це означає, що хоча антитіла і є однією з важливих ланок захисту від вірусу, поки невідомо, який саме рівень антитіл може забезпечити цей захист. Останнє вкотре підкреслює, що робити тести на антитіла після хвороби або щеплення не варто", - пояснив Кузін.

Нагадаємо:

  • Раніше Кузін розповів, кому і чому не можна вакцинуватися. Так, за його словами, відсоток людей, які мають протипоказання до введення вакцини від коронавірусу, дуже маленький. Наразі лабораторно протестувати вакцину не можна.
  • Також українцям поки що не вводитимуть бустерну або третю дозу вакцини від коронавірусу. Національно-технічна група експертів розглядала введення додаткової дози вакцини. Запроваджувати її поки не рекомендує Міністерство охорони здоров'я.

Україна проти "Дельти": кому можна не робити щеплення – Ігор Кузін

Україна проти "Дельти": кому можна не робити щеплення – Ігор Кузін

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.

Наступна публікація