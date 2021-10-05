Чи потрібен тест на антитіла після COVID-вакцинації або одужання: у МОЗ пояснили

Наразі невідомо, який саме рівень антитіл в організмі може забезпечити захист від коронавірусу.
Тест на антитіла після COVID-вакцинації чи одужання від коронавірусу робити не варто.
Про це у вівторок, 5 жовтня, заявив головний санітарний лікар України Ігор Кузін.
За його словами, хоча рівень нейтралізуючих антитіл до SARS-CoV-2, який корелював б із захистом від вірусу, поки невідомий, роль антитіл як основного фактора в імунітеті широко визнається.
"Це означає, що хоча антитіла і є однією з важливих ланок захисту від вірусу, поки невідомо, який саме рівень антитіл може забезпечити цей захист. Останнє вкотре підкреслює, що робити тести на антитіла після хвороби або щеплення не варто", - пояснив Кузін.
Нагадаємо:
- Раніше Кузін розповів, кому і чому не можна вакцинуватися. Так, за його словами, відсоток людей, які мають протипоказання до введення вакцини від коронавірусу, дуже маленький. Наразі лабораторно протестувати вакцину не можна.
- Також українцям поки що не вводитимуть бустерну або третю дозу вакцини від коронавірусу. Національно-технічна група експертів розглядала введення додаткової дози вакцини. Запроваджувати її поки не рекомендує Міністерство охорони здоров'я.