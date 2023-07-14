Чи потрібні будуть взимку генератори: у Міненерго дали пораду на опалювальний сезон

У Міністерстві енергетики готуються до складного опалювального сезону, зважаючи на те, що в тактиці російської армії, яка руйнує ракетними ударами енергетичну інфраструктуру України, нічого не змінилося.

Про це говорив міністр енергетики України Герман Галущенко в ефірі національного телемарафону.

“Ми виходимо з того, що в тактиці терористів нічого не зміниться, і з початком сезону вони знову почнуть масовані атаки на енергосистему. Безумовно, якщо є генератори - це добре, і вони мають бути”, - наголосив він.

При цьому Галущенко зауважив, що генератори — це тільки резерв і додаткова можливість забезпечувати електропостачання у разі надзвичайної ситуації, викликаної, зокрема, масованим обстрілом.

Він нагадав, що було багато “експертних думок” про катастрофу з енергопостачанням і про можливі відключення у квітні - липні.

“Як по факту бачимо, нічого не сталося. Ми робимо все, щоб забезпечити надійне постачання енергії для наших споживачів. Але безумовно, якщо є додаткове устаткування, зокрема генератори, то їх треба мати, нікуди не треба віддавати. Краще хай будуть як резерв”, - резюмував міністр.

Нагадаємо, Україна очікує продовження ворожих атак на енергетичні об’єкти протягом наступної зими. У Міністерстві енергетики сподіваються на допомогу від західних партнерів.

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