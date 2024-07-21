Чи потрібні Україні літаки F-16 саме зараз: експерт шокував важливим нюансом

Якби західні партнери уже тепер передали винищувачі F-16, користі від них було б небагато, оскільки з навчань досі не повернулися українські пілоти.

Таку думку висловив військовий аналітик, авіаексперт Костянтин Криволап в ефірі Radio NV.

За його словами, з українських пілотів, які мали бойовий досвід, було сформовано дві групи. Восьмеро льотчиків навчалися в Данії разом з 50 чи 60 технічними фахівцями з обслуговування літаків. Крім того, 12 пілотів з бойовим досвідом попрямували до американської Аризони.

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"У березні-квітні 2024 року з’ясувалося, що пілоти данські будуть готові десь наприкінці серпня. А ті 12 хлопців, які навчалися в Аризоні, будуть готові наприкінці вересня. Тобто, якщо навіть у нас би зараз були літаки, то літати на цих літаках було б нікому", - сказав експерт.

Костянтин Криволап також нагадав про нещодавню заяву щодо домовленостей з Польщею про прискорення передачі Україні літаків F-16.

"Це домовленість про те, що літаки будуть на території Польщі до того часу, поки ми не зможемо забезпечити їх необхідною кількістю пілотів. Літаків ми можемо отримати значно більше, ніж пілотів, які можуть на них літати", - зауважив він.

На його думку, найближчим часом Україна отримає не більш, ніж 18 літаків.

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Нагадаємо, раніше генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що союзники налаштовані доставити винищувачі F-16 до України якомога швидше.

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