Чи потрібно було підвищувати тариф на світло та куди підуть гроші: Шмигаль дав вичерпну відповідь

За його словами, сплачені податки будуть переведені у фонд підтримки, у фонд субсидій.

Нове підняття ціни на електроенергію в нашій державі не покрило ринкову вартість. Тарифи для населення були встановлені виходячи з найдешевшої собівартості.

Про це в рамках єдиного телемарафону повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

"Навіть це підняття не покрило ринкову вартість. Ринкова вартість електроенергії коливається сьогодні в районі 7-8 гривень. Ми встановили тариф 4,32, виходячи з найдешевшої собівартості... При цьому в будь-якому випадку держава сплачує близько 90 мільярдів гривень для того, щоб забезпечити ось цю не ринкову, а ось таку ціну для населення. Що дає покриття собівартості? Це дає накопичення, сплату податків, більше податків в бюджет двома державними компаніями ("Енергоатом" і "Укргідроенерго", – ред.). Це дає можливість їм ремонтуватись”, - наголосив Денис Шмигаль.

Він також додав, що сплачені податки будуть переведені у фонд підтримки, у фонд субсидій, спеціальний рахунок для виплати субсидій людям.

“І другий напрямок, куди будуть направлені кошти... це власне на ремонти енергетичних блоків, на ремонти енергетичного обладнання”, - підкреслив прем’єр.

Нагадаємо, що Українці повинні заощаджували електроенергію, оскільки вона перш за все необхідна для функціонування об'єктів критичної інфраструктури.

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