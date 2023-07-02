Чи потрібно мити малину перед вживанням, а перед заморожуванням

Мити чи не мити малину перед тим як їсти

Сезон малини в розпалі, зараз її можна купити в магазині, на базарі, або якщо є така можливість зібрати на дачній ділянці. З малини можна приготувати варення, компоти, перетерти з цукром, заморозити, засушити. Всіх турбує питання, чи можна, чи потрібно мити малину перед тим, як їсти

Багато хто відмовляється мити малину тому, що, якщо її "ретельно" помити, вона перетвориться на кашу. Дехто вважає, що малина настільки володіє бактерицидними властивостями, що немає ніякого сенсу мити її. Існує думка, що під час миття вимиваються вітаміни, малина втрачає свої корисні властивості.

Чи потрібно мити малину перед її споживанням

Ми не знаємо, хто і де збирав ягоди, чи були чисті руки у збирача, скільки та як оброблялися, обприскувалася ягода. Щоб не підхопити кишкові інфекції, не отримати отруєння, малину перед споживанням потрібно обов'язково мити.

Не мити можна малину лише в тому випадку, якщо ми знаємо, як вирощувалася ягода та збирали її власноруч чистими руками.

Як правильно мити малину

Мити малину потрібно безпосередньо перед вживанням, що вона не розлізлася.

Не потрібно мити її під струменем води. Найкраще буде, якщо налити в глибоку миску холодної води, опустити туди друшляк з малиною та потримати так декілька хвилин, трохи збовтуючи. Цю процедуру можна повторити декілька разів.

Після цього малину можна викласти на паперовий рушник, щоб зайва вода ввібралася.

Чи потрібно мити малину перед заморожуванням

Мити чи мити малину перед заморожуванням, господині відповідають по-різному. Сухі плоди заморожуються окремими ягодами та згодом при розморожуванні не розтікаються. Тим більше в морозилці, при низьких температурах шкідливі бактерії гинуть. Тому більшість господарок рекомендує відмовитися від промивання врожаю.

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