Чи потрібно носити паперові документи від 17 липня: в Міноборони відповіли, як перевірятимуть громадян

Якщо під час перевірки даних співробітниками ТЦК у військовозобов'язаного не виявилося при собі паперових документів, його мають перевірити за допомоою реєстру "Оберіг".

16 липня завершується оновлення військово-облікових даних. Надалі військовозобов'язаним не обов'язково всюди носити паперові документи. У разі зупинення громадян на блокпості чи в інших громадських місцях, даних в "Резерв+" для перевірки особи буде достатньо. Проте, якщо тієї миті виникнуть проблеми із застосунком та електронною версією документів, доведеться надати паперові.

Про це в ексклюзивному інтерв'ю журналісту ТСН Дмитру Святненку сказала заступниця міністра оборони з питань цифрового розвитку Катерина Черногоренко 15 липня.

Якщо під час перевірки даних співробітниками ТЦК у військовозобов'язаного не виявилося при собі паперових документів, його не затримуватимуть і не доправлятимуть до територіального центру комплектування.

"Якщо у вас виникла якась проблема із електронним документом, ви маєте з'ясувати її. Ми це виправимо. Ви можете користуватися своїм електронним документом. Паралельно з цим у вас завжди є на руках ваш паперовий документ, який є резервним. Ми залишили такий варіант", - зазначила Черногоренко.

Водночас, за її словами, у посадових осіб, працівників Нацполу, ТЦК та СП та Держприкордонслужби є можливість за даними особи зробити запит до реєстру "Оберіг". Тож у разі критичної ситуації, як-то неможливості завантажити електронний документ та за відсутності при собі паперового, військовозобов'язаний має право вимагати перевірки через "Оберіг".

Тим часом Катерина Чорногоренко розповіла про ситуацію, яка склалася із "Резервом+".

"Сьогодні було зафіксовано навантаження на реєстр Оберіг втричі більше, ніж зазвичай. Велика кількість запитів до реєстру могла обумовити труднощі з оновленням даних громадянами, як через застосунок Резерв+ так і у ЦНАПах та ТЦК, оскільки усі три способи оновлення даних передбачають запит до реєстру Оберіг. Найбільші піки навантаження було зафіксовано між 9:45 та 10:15 та між 10:30 та 12:30 ранку", - пояснила вона.

Нагадаємо, під час мобілізації в Україні, станом на 13 липня через мобільний застосунок "Резерв+" оновили свої персональні дані уже 2,7 млн українців. Ніхто з цих громадян досі не отримав пуш із повісткою. Про це заступниця міністра оборони України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Катерина Черногоренко.

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