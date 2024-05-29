Чи потрібно військовозобов'язаним до 25 років оновлювати дані у ТЦК чи "Резерві+": відповіли у Міноборони

В Україні зменшено призовний вік від 27 років до 25 років.

Усі військовозобв'язані чоловіки віком від 18 до 60 років повинні оновити дані або у ТЦК та СП, або у застосунку "Резерв+".

Про це повідомляє Міністерство оборони України.

"Мені немає 25 років. Чи потрібно мені оновлювати дані? Так. Якщо Вам виповнилося 18 років", - сказано у повідомленні оборонного відомства.

Нагадаємо, 2 квітня 2023 року президент Володимир Зеленський підписав закон 9281, відповідно до якого в Україні зменшено призовний вік від 27 років до 25 років. Однак це не звільняє від оновлення даних.

Додамо, за оновленими правила, усі військовозобов'язані зобов'язані оновити персональні дані протягом 60 днів від моменту набуття закону.

Як повідомляли раніше, у Міноборони назвали дату появи QR-коду у застосунку "Резерв+".

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