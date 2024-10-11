Чи потрібно платити податки з чайових: Гетманцев попередив, що незабаром чекає на рестораторів

Працівники ресторанів порушують закон, якщо не сплачують податки з чайових. Зараз вони уникають відповідальності через те, що ресторанний бізнес перебуває поза фокусом уваги податкової служби, але ситуація незабаром зміниться.

Про це розповів голова комітету Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев в інтерв'ю YouTube-каналу "ASA Trьопс".

"Я дуже широко спілкуюся з людьми. Я дуже широко спілкуюся з цим бізнесом, з представниками цього бізнесу. Нехай не буде в них ілюзій, що я не розумію, що відбувається. Я знаю дуже добре ситуацію на цьому ринку. До речі, не тільки на цьому ринку. В межах детінізації я вимушений був заглибитись в багато індустрій в нашій державі. Так от, я розумію абсолютно чітко, що в ресторанах є велика проблема щодо цього [ухилення від сплати податків – ред.]", – зазначив Гетманцев.

За його словами у багатьох кафе та ресторанах взагалі не пробивають чеки чи іншим чином занижують звіти про свої доходи.

"З погляду фіскального потенціалу, ми не бачимо цю галузь [ресторанний бізнес – ред.] на першому місці. Тому на сьогодні податкова відпрацьовує торгівлю різноманітними товарами – продуктами харчування і передусім, безперечно, електроніки. А після того, як ці ринки будуть виведені на світ Божий в повному обсязі, ми будемо вже займатися менш привабливим з фіскальної точки зору ринками", – попередив Гетманцев.

Він додав, що від сплати податків ухиляться не тільки власники закладів, а й рядові працівники, які отримують чайові і не декларують їх, як дохід.

"Ми не повинні підміняти закон якимись своїми судженнями щодо нього. Тож оподаткуванню підлягає будь-який дохід крім тих доходів, які визначені безпосередньо в законі як пільга. Тому тут для мене дискусії немає взагалі", – наголосив Данило Гетманцев.

Нагадаємо, Рада ухвалила історичне підвищення податків в Україні. Головні зміни стосуються підвищення військового збору.

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