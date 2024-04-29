Чи потрібно українцям обов'язково проходити ВЛК: військовий дав вичерпну відповідь

Проходити ВЛК українцям буде потрібно обов'язково.

Українцям обов’язково потрібно буде проходити ВЛК після уточнення даних у ТЦК. Робити це треба, навіть якщо вони отримали відстрочку.

Про це повідомив речник Полтавського обласного ТЦК та СП майор Роман Істомін, пише Telegraf.

За його словами, інформація про придатність до військової служби, яку визначає ВЛК, є одним із пунктів військово-облікових даних.

“Тому не потрібно цього боятися чи звинувачувати ТЦК у незаконності такого направлення”, - наголосив Істомін.

Нагадаємо, що Верховна Рада в першому читанні ухвалила законопроєкт №10379, який передбачає посилення відповідальності за військові правопорушення мобілізації.

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