Чи потрібно вакцинуватися, якщо ви хворіли на COVID-19: пояснення МОЗ

Імунна відповідь розвивається як внаслідок перенесеної інфекції, так і внаслідок щеплення. Тому імунітет від COVID-19 набудуть як люди, які перехворіли на нього, так і ті, хто вакцинувався.

Про це йдеться у повідомленні МОЗ.

"Та після вакцинації ви гарантовано отримаєте захист від тяжкого перебігу COVID-19. А отримати імунітет внаслідок перенесеної інфекції – це одночасно ризикувати появою ускладнень й навіть смерті", – застерегли фахівці.

Гібридний імунітет – найкращий захист

Як пояснюють у МОЗ, крім набутого внаслідок перенесеного COVID-19 імунітету та імунітету після вакцинації, існує третій варіант – гібридний. Його отримують люди, які перехворіли, а потім вакцинувалися, або навпаки, вакцинувалися, а потім захворіли.

МОЗ наводить результати опублікованого у медичному журналі The Lancet масштабного метааналізу 26 досліджень, який показав:

у тих, хто перехворів на COVID-19, ефективність захисту проти госпіталізації або важкої хвороби через 12 місяців після хвороби становила 74%;

для тих, хто і хворів, і вакцинувався, захист від госпіталізації або важкої хвороби становив 97% через 12 місяців після первинного курсу вакцинації та 95% через шість місяців після першого бустеру.

Так, гібридний імунітет дає кращий захист від важкого перебігу COVID-19 та його наслідків. Тому навіть перехворівши на коронавірус краще вакцинуватися, щоб отримати міцніший захист.

"Зробіть первинний курс щеплень, а якщо вже маєте його – то отримайте бустерне щеплення. Вакцинуватися можна вже через 28 днів з моменту появи перших симптомів хвороби або позитивних результатів тесту на ковід", – зазначають у МОЗ.

Нагадаємо, у нового штаму коронавірусу з'явилися несподівані симптоми, окрім уже звичного нежитю й болю в горлі.

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