Чи потрібно відправляти до України західних військових: ексміністр Британії дав вичерпну відповідь

Українські генерали можуть дозволити собі тримати їх поза лінією фронту.

Колишній міністр Британії, депутат Джеймс Гіппі підтримав ідею президента Франції щодо відправки західних військ до України. В нашій державі вони можуть займатися навчанням військових.

Про це пише “Уніан”.

"Макрон мав рацію, коли висунув цю ідею. Тому що ідея про те, що ви збираєтеся ротувати українські бригади з лінії фронту і відвезти їх за тисячу миль у тил у Німеччину або Польщу, щоб навчити їх високому рівню комбінованого маневру, я просто не думаю, що це реалістично", - заявив Джеймс Гіппі.

Він також додав, що українські генерали можуть дозволити собі тримати їх поза лінією фронту так довго.

"Тому, я думаю, що наступний великий крок - це не можливості у вигляді зброї або чогось ще, наступний великий крок - це прибуття військових на захід України для проведення цієї комбінованої підготовки", - підкреслив Гіппі.

Він також додав, що відправки тисячі танків, сотні винищувачів та тисячі артснарядів не вистачить для перемоги ЗСУ.

Нагадаємо, що Франція просить Грецію надати ППО для захисту неба на час Олімпіади.

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