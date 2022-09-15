Чому потрібно виймати електроприлади з розетки не лише у разі відключення електроенергії

Що робити у випадку проблем з електроенергією з приладами, які завжди увімкнені, чи важливо виймати їх з розетки та для чого це робити читайте в матеріалі ТСН.ua

У разі відключення електроенергії, як пишуть фахівці, потрібно вийняти електроприлади з розетки.

У разі відключення електроенергії електричні пристрої — телевізор, комп’ютер можуть вийти з ладу, або навіть стати причиною короткого замикання. Наслідками цих перебоїв може стати пошкодження вимкнутих пристроїв, приєднаних до розеток. Тому, у разі зникнення електрики потрібно вимкнути всі прилади, які є в домі. Попри те, що холодильник або морозильна камера, більш стійкі до перепадів напруги, все ж бажано вимкнути їх із розетки також.

Експерти не рекомендують вмикати побутову техніку відразу після відновлення електропостачання. Після відновлення електрики необхідно почекати не менше двох хвилин, щоб їх увімкнути. Краще трохи почекати, поки живлення стабілізується, хоча б щоб уникнути можливих мікровирізів поспіль.

Чому електроприлади не можна залишати надовго вимкнутими, але все ще підключеними до мережі

Щоб не отримати великі рахунки за електроенергію, побутові прилади потрібно не лише вимикати, а й виймати з розетки.

Телевізори, що працюють, споживають 186 вольтів, у режимі сну вони використовують 3,06 вольта. А вимкнений, але все ще підключений, телевізор споживає 2,88 вольта. РК-дисплеї споживають 28 вольтів у включеному стані, 1,38 вольта у режимі очікування та 1,13 вольта у вимкненому стані, але все ще підключені до мережі.

При включенні та повному використанні стаціонарний комп'ютер споживає 74 вольти, у режимі очікування - 21 ват, а у вимкненому, але все ще підключеному до мережі - 2,84 вольта.

Повністю заряджений, увімкнений та робочий ноутбук споживає близько 30 вольтів, а вимкнений та підключений - 8,9 вольта.

При зарядці смартфон споживає від 2 до 3 Вт. А коли він залишається підключеним до мережі без підключення до мобільного телефону - 0,26 вольта.

Принтер: в режимі сну споживає в середньому 5 вольтів на годину.

Сканер при повному використанні споживає 9,6 вольта, якщо він вимкнутий, але все ще підключений до мережі, то продовжує споживати 2,48 вольта.

Мікрохвильова піч у ввімкненому стані споживає 1433 вольт. А якщо ви залишите її дверцята відчиненими, а вона буде все ще підключеною до мережі то буде споживати 25,79 вольта.

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