Чи потрібно виймати зарядний пристрій з розетки якщо нічого не заряджається

У багатьох з нас до розеток підключені зарядки від телефонів та різних гаджетів. І ми не виймаємо їх з розеток навіть якщо нічого не заряджається. Чи потрібно діставати зарядку, які перестороги з цим пов'язані - в матеріалі ТСН.ua

Значне споживання електроенергії.

Поширена думка, що якщо зарядка нічого не заряджає, вона все одно споживає електрику. Насправді споживання дуже незначне, і в режимі цілодобового споживання набігає близько 5 Вт в добу, або близько 2-х кВт за рік. Телевізор, що працює фоном, або світло, що часто забувають виключити, обійдуться в декілька разів дорожче.

Зношування блоку живлення

Конденсатори та схемотехніка, що знаходиться всередині адаптерів живлення розрахована в середньому на 50-100 тисяч годин роботи. У дешевих зарядках цей термін зазвичай менший, але декілька років без виймання з розетки він може пропрацювати. Так що швидше за все раніше купите новий смартфон натомість вже застарілого, чим зарядний пристрій зламається із-за постійного підключення до мережі.

Займання або вибух

Вибухнути або спалахнути блок живлення сам по собі не зможе, занадто мало енергію він споживає. Йому не страшні невеликі перепади напруги, до того ж навіть у недорогих зарядок зараз є захист від перегрівання і замикання. Найгірше, що може статися, так це сплавиться корпус та зіпсує розетку або подовжувач. Це станеться, якщо співпаде використання найдешевшого китайського адаптера без захисту від перегрівання та замикання та станеться реально великий стрибок напруги.

Тому витягати з розеток адаптер як і інші електричні прилади слід під час грози. Коли внаслідок стрибка напруги може статися коротке замикання та усі підключені до побутової електромережі прилади вийдуть з ладу. Витягати адаптер з розетки потрібно якщо він гріється після відключення смартфону. Це може свідчити про його несправність або про проблеми в самій електричній мережі. Відповідно, потрібно або замінити зарядний пристрій, або перевірити мережу.

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