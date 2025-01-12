Чи потрібно військовозобов'язаним із бронюванням проходити ВЛК: адвокат розповів

У березні 2024 року Верховна Рада України ухвалила закон, який скасував статус “обмежено придатний до військової служби”. Тепер ті, хто мав цей статус, повинні пройти повторний медичний огляд для визначення своєї придатності до служби.

Військовозобов’язані, які раніше були визнані обмежено придатними до військової служби, повинні пройти повторну військово-лікарську комісію (ВЛК) до 4 лютого 2025 року.

Про це повідомив адвокат Дмитро Дончак на порталі b2bconsult.

Якщо стан здоров’я військовозобов’язаного не змінився, ВЛК визнає його придатним для служби у військових частинах забезпечення, територіальних центрах комплектування (ТЦК), військових навчальних закладах, медичних підрозділах, логістичних частинах, підрозділах зв’язку чи охорони.

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Згідно з перехідними положеннями, громадяни, визнані обмежено придатними до набрання чинності цим законом, мають протягом дев’яти місяців пройти повторну ВЛК. Однак у законі не уточнюється, чи мають військовозобов’язані самостійно звертатися до ТЦК для проходження медогляду, чи чекати на повістку.

"З тексту незрозуміло – чи повинен військовозобов'язаний сам, добровільно йти на повторну ВЛК, чи він повинен чекати на повістку зі свого ТЦК, і тільки тоді йти на ВЛК. Багато хто вважає, що самому йти непотрібно, бо є постанова КМУ № 560, де в пункті 63 зазначено, що військовозобов’язані, у яких строк дії відстрочки від призову на військову службу під час мобілізації, на особливий період не завершився, на медичний огляд не направляються", – розповів адвокат.

За словами юриста, ТЦК вважають, що військовозобов’язаний повинен сам з’явитися до центру комплектування для проходження ВЛК. Якщо це не зробити до 4 лютого 2025 року, можуть виникнути проблеми з подальшим статусом чи бронюванням.

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“Враховуючи, що наразі у вас є дійсне бронювання, я би рекомендував самостійно з'явитися в ТЦК і пройти медогляд. Щоб потім не хвилюватися з продовженням цього статусу”, — додав Дончак.

Невчасне проходження ВЛК може призвести до втрати права на відстрочку або виникнення юридичних ускладнень у військовозобов’язаних. Тому адвокати радять заздалегідь підготуватися до повторного медичного огляду.

Нагадаємо, що багатодітні батьки, люди з інвалідністю, студенти та інші громадяни, які мають підстави для відстрочки від мобілізації, повинні протягом 7 днів повідомити про свій статус Територіальний центр комплектування (ТЦК).