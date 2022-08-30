Всім в дитинстві батьки говорили, що суп корисний. Це твердження підтверджують і різні дієтологи. Але чи це дійсно так? Чим корисні перші страви, чи потрібно їсти суп щодня і що буде, якщо цього не робити - читайте в матеріалі ТСН.ua.

Чому потрібно їсти суп

Вживаючи суп, ви допомагаєте організму активно виділяти шлунковий сік та активізувати процес травлення. Також він відновлює водно-електролітний баланс та зігріває в холодну пору року. А ще суп допомагає іншим стравам швидше засвоюватися. Це доволі калорійна їжа (в середньому суп має 138 кал/100 г), а тому завдяки всього лише одній тарілочці супу на обід ви отримаєте необхідну кількість енергії, щоб продуктивно працювати до вечора.

Приблизно половину порції супу займає бульйон. Він наповнює шлунок, а тому, коли ви візьметесь за другу страву, не дасть переїсти. Саме тому його рекомендують їсти тим, хто бажає схуднути. Також після супу шлунок повільніше порожніє, тобто ви не скоро відчуєте голод знову.

Чим корисний суп для нашого організму

Чи потрібно їсти суп щодня? / Фото: pixabay.com

Чому потрібно їсти суп і обов'язково включити його до свого щоденного раціону? Все дуже просто. Ця страва приносить чимало користі:

в суп додають овочі, які містять клітковину - вона стимулює перистальтику кишківника, сприяє виведенню з травної системи токсинів, забезпечує нормальну роботу кишково-шлункового тракту та позбавляє від запорів. А ще саме клітковина виводить надлишки холестерину з організму;

суп поживний, адже його готують, зазвичай, з картоплі, бобів та крупи. В цих компонентах міститься багато корисних речовин та вуглеводів, які є енергією для вашого організму;

якщо додавати в суп броколі, до його складу буде входити особлива речовина - сульфорафан. Вона запобігає розвитку раку прямої кишки та молочних залоз. А ще ця речовина не руйнується навіть після теплового оброблення;

суп, який готується з курячим м'ясом, допомагає зміцнити імунітет і зробити організм більш стійким до дії вірусів взимку;

більшість супів містять вітаміни A, B, E та різні мінерали, зокрема, калій, магній, кальцій, залізо та фосфор. Вони покращують роботу серцево-судинної і нервової систем. А ще вони корисні для міцності кісток і м'язів.

часто до супів додають зелену петрушку - вона є джерелом аскорбінової кислоти (вітамін С), яка допомагає покращити імунітет. А ще в петрушці є вітамін К, який потрібен організму, щоб засвоювався кальцій та краще згорталася кров.

суп рекомендований людям, які мають знижену секреторну функцію шлунка. Він допомагає стимулювати утворення шлункового соку;

яловичий суп потрібен тим, хто страждає через хронічний гастрит і анемію.

Коли їсти суп, щоб було найбільше користі

Найкраще їсти суп саме в обід (ідеально, якщо це буде до 13:00). Пояснюється це дуже просто. У наваристих супах містяться складні вуглеводи, які наш організм довго перетравлює. Їх краще отримувати саме вдень. Також ці вуглеводи забезпечать поступове звільнення енергії, а це потрібно нам саме у післяобідній час.

Що буде, якщо ви ніколи не будете їсти суп

Не їсти гарячий суп шкідливо для здоров'я. Неважливо, чи ця перша страва приготовлена з м'ясом чи ні, вона містить корисні для організму речовини - кальцій, залізо, магній, калій, вітаміни А, В, Е. Їх нестача може негативно відобразитися на здоров'ї.

Основою будь-якого супу є бульйон. А він допомагає пом'якшити механічну дію твердої їжі на слизову оболонку шлунково-кишкового тракту.

В овочах також міститься клітковина, яка значно покращує перистальтику кишківника. Тому відходи завжди вчасно виводяться з організму. Якщо не додати супи до свого щоденного раціону, зростає ризик появи здуття живота та запорів. Також в організму будуть накопичуватися токсини.

Кому не варто їсти суп

Суп на м'ясному бульйоні дієтологи не радять вживати людям, які мають такі захворювання:

підвищена кислотність та запалення шлунку;

виразкова хвороба та хвороба дванадятипалої кишки;

хвороби серцево-судинної системи.

Досить важко засвоюється організмом грибний суп. Тому його не рекомендовано додавати до раціону дітей до 7 років та людям похилого віку. А ось солодкі супи з великою кількістю цукру краще не їсти людям, хворим на діабет та гіпертонію. Якщо ви дотримуєтесь дієти, краще не їсти наваристі та жирні супи.