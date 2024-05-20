Чи потрібно жінкам завантажувати "Резерв+": в Міноборони дали вичерпну відповідь

Жінка завантажувати застосунок не потрібно, оскільки це чинить додаткове навантаження на “Резерв+”.

У Міноборони закликали всіх не військовозобов'язаних українців, зокрема - жінок, не завантажувати застосунок “Резерв+”.

Про це повідомила заступниця міністра оборони України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Катерина Черногоренко.

За її словами, жінка завантажувати застосунок не потрібно, оскільки це чинить додаткове навантаження на “Резерв+”, який і без того мав проблеми з кількістю українців, які вирішили оновити свої дані.

“Ми дуже просимо усіх, хто не є військовозобов'язаними, призовниками та резервістами, не завантажувати застосунок. Ми розуміємо, що зараз є величезна цікавість до продукту. Але кількість запитів на авторизацію є рекордною. Тому це може спричиняти зайве навантаження на сервери та збої”, - наголосила Черногоренко.

Нагадаємо, що проблеми з авторизацією у застосунку "Резерв+" були у перші півтори доби. Система отримала дуже високе навантаження.

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