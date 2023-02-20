Чи пов'язана повітряна тривога з візитом Байдена до Києва: в ЗСУ відповіли

Речник Повітряних сил ЗСУ зазначає, що підняття ворожої бойової авіації відбувається щодня, але росіяни, ймовірно, не назвуть сьогоднішні свої дії "сигналом" для США.

Сьогодні, 20 лютого, в Україні була оголошена масштабна повітряна тривога незадовго до того, як офіційно стало відомо про прибуття президента США Джо Байдена до Києва.

Речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат прокоментував, з чим пов'язане ранкове оголошення повітряної тривоги.

"Очевидно, що є загроза по всій території держави. Це відбувається, коли злітають носії ракет "Кинджал" Міг-31К на півночі, які можуть і в Білорусі, і в Росії літати і погрожувати таким чином нашій державі. Пов’язувати це з візитом лідера американського народу чи не пов’язувати, тут робіть висновки самі. Зрозуміло, що ці польоти відбуваються фактично щодня, тому навряд чи російські ЗМІ будуть говорити що це якийсь там сигнал", - сказав він під час брифінгу в Media Center Ukraine.

На думку Ігната, росіяни можуть пояснити взліт своєї бойової авіації під час візиту Байдена, плановими польотами.

"Вони будуть казати, що це там планові польоти. Закликаємо дотримуватися, не зважаючи на інші події, які відбуваються в нашій державі", — додав речник Повітряних Сил ЗСУ.

Візит Джо Байдена до України

Сьогодні, 20 лютого, ЗМІ повідомили, що військовий літак США кружляє на кордоні України та Польщі на тлі чуток про візит Байдена до Києва.

Згодом стало відомо, що президент США справді прибув до Києва з неоголошеним візитом.

Як згодомо стало відомо, Байден потрапив до України потягом з Польщі.

Після приїзду Байдена до Києва було оголошено масштабну повітряну тривогу у всіх областях. З двох аеродромів у Білорусі злетіли російські винищувачі.

За даними американського видання Politico, помічники Байдена напередодні досліджували, чи може президент США таємно приїхати до України. Зокрема, вони намагалися з'ясувати, чи є способи безпечно перетнути кордон.

Російські "експерти" та пропагандистські журналісти не залишили без увагу таку подію і заявили, що візит Байден відбувся нібито тому, що Росія "дала гарантії безпеки" для його візиту.

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