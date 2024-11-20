Чи пов'язане закриття посольства США з посиленням ядерної риторики Кремля: в дипломатичній місії відповіли

Попередження посольства США не пов'язане з посиленням ядерної риторики Кремля. Це пояснюється підвищенням можливої ​​загрози комбінованого нападу безпілотників і ракет з боку РФ.

Про це пише "Суспільне" з посиланням на джерела в дипломатичній місії.

"Закриття посольства пов'язане з повітряними тривогами, включно з підвищенням можливої ​​загрози комбінованого нападу з безпілотників і ракет, як це сталося нещодавно. Ми продовжуємо стежити за ситуацією, співпрацюючи з українськими партнерами", – заявив співрозмовник "Суспільного".

Він додав, що громадянам США рекомендовано зробити наступне: стежити за новинами в місцевих ЗМІ, визначати місця розташування укриттів перед будь-якою повітряною тривогою, негайно сховатися, якщо оголошено повітряну тривогу, і виконувати вказівки українського уряду.

При цьому джерело акцентувало, що посилення заходів безпеки не пов’язано зі зниженням Росією ядерного порогу.

"Як сказав речник Державного департаменту Метт Міллер, з початку агресивної війни проти України він намагався примусити та залякати як Україну, так і інші країни світу за допомогою безвідповідальної ядерної риторики та поведінка... ми не бачили жодних підстав для коригування нашої власної ядерної позиції, але ми продовжуватимемо закликати Росію припинити войовничу та безвідповідальну риторику", – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, посольства США, Іспанії, Італії та Греції в Києві тимчасово припинять роботу 20 листопада, оскільки американське відомство попередило про можливу потужну повітряну атаку по Україні цього дня. На цю інформацію відреагували в РНБО України та у Кремлі.

Читайте також: