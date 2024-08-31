Чи пов'язане звільнення Олещука з катастрофою F-16: Умєров відповів

В Україні з посади командувача Повітряних сил ЗСУ звільнили Миколу Олещука. Це співпало в часі з катастрофою літака F-16.

Міністр оборони України Рустем Умєров заявив, що звільнення Миколи Олещука з посади командувача Повітряних сил ЗСУ не повʼязане з катастрофою винищувача F-16.

Про це Умєров сказав в інтервʼю CNN.

"Я б, мабуть, сказав, що це ротація. Це два окремі питання… На цьому етапі я б їх не повʼязував", — сказав Умєров.

Міністр оборони назвав смерть пілота "прикрою" і наголосив, що Україна розслідує те, що сталося.

"Ми аналізуємо те, що сталося. Ми також відкрили справу для наших партнерів, тому вони теж аналізують це і розслідують разом з нами", — заявив міністр оборони.

Нагадаємо, у п'ятницю, 30 серпня, президент України Володимир Зеленський звільнив Миколу Олещука з посади командувача Повітряних сил Збройних сил України.

Напередодні стало відомо, що Повітряні сили України втратили винищувач F-16 під час масованої ракетної атаки 26 серпня, в повітряному бою загинув один з найдосвідченіших українських пілотів.

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