Чи повернеться Україна до загальнонаціонального локдауну: відповідь Шмигаля

До кінця року до України доставлять ще 13,5 млн доз COVID-вакцини Pfizer

Уряд України не планує запроваджувати загальнонаціональний локдаун через його негативний вплив на економічний розвиток країни.

Відповідну заяву український прем'єр-міністр Денис Шмигаль озвучив у середу, 27 жовтня, під час брифінгу в Донецькій області

"Ми не плануємо вводити локдаун або, по-іншому сформулюю, ми не хочемо вводити локадун, тому що наша економіка набирає обертів. І локдаун, звичайно, дуже негативно впливає на економічний розвиток, на зростання ВВП", - вказав прем'єр.

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Він зауважив, що у цьому році в Україні розраховують на зростання ВВП на 3,5%. "Хотілося б 4% мати, однак пролематика з енернетичною кризою газовою, проблематика з четвертою хвилею панедмії впливає на економіку", - продовжив прем'єр.

Шмигаль додав, що уряд витратив з державного бюджету мільярд гривень на те, щоб доставити в країну вакцини від COVID-19. За його словами, якщо щеплення отримають 70% населення - в Україні можна буде зняти обмеження.

"До кінця року приїде ще 13,5 млн доз Pfizer. Усі області, пункти вакцинації забезпечені вакцинами", - запевнив очільник уряду, зазначивши, що 95% пацієнтів, які нині перебувають у лікарнях через коронавірус, не є вакцинованими.

Тим часом від 30 жовтня ще сім областей України опиняться у "червоній" зоні карантину. Йдеться, зокрема, про Житомирську, Івано-Франківську, Київську, Луганську, Львівську, Хмельницьку та Чернігівську області.

Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

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