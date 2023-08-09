Чи повернуться школярі і студенти за парти цього вересня — відповідь Оксена Лісового

Дуже багато учнів і студентів хочуть повернутися до навчання офлайн.

Оксен Лісовий заявив, що Міністерство освіти і науки працює над забезпеченням належних безпекових умов, щоб школярі і студенти повернулися за парти з 1 вересня цього року.

Про це очільник МОН розповів у програмі “Сніданок з 1+1”.

“Три роки навчання триває онлайн. Є учні, які прийшли в перший клас і жодного разу в школі не були”, — зауважив міністр.

Він продовжив: “Підлітки, які найважливіший для себе етап, особливо в психосоціальному розвитку, прожили без спільноти. Природно, що ці психосоціальні навички не розвивалися — не було першого кохання, не було дружби, не було набуття важливих знань і вмінь для дорослого життя”.

“Природно, що дуже багато людей хочуть повернутися до очного навчання. Наше завдання, як Міністерства освіти і науки, забезпечити тим, хто готовий і хоче повернутися, всі можливості для цього. Але безпекові умови передусім”, — резюмував Оксен Лісовий.

Нагадаємо, на освіту в Україні чекає перезавантаження. Зокрема, уряд продовжує реформу Нової української школи для 5-9 класів.

Читайте також: