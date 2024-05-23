Чи повертатимуть військовозобов’язаних з-за кордону: пояснення голови профільного комітету Ради

Для примусового повернення військовозобов’язаних громадян України з демократичних держав повинні бути правові підстави, екстрадиція допустима тільки для злочинців.

На цьому наголосив голова комітету Верховної Ради з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва Олександр Мережко у коментарі Укрінформу.

За його словами, більшість українських чоловіків перебувають в країнах ЄС на законних підставах або виїхали ще до повномасштабного вторгнення.

“Тобто вони не є злочинцями та не підлягають екстрадиції. Наразі я не бачу якихось шляхів або можливостей, щоб наших громадян якось примусово передавали Україні. І мені здається, це неможливо в принципі”, - підкреслив Мережко.

Також читайте Скільки людей у світі встановили Резерв+: в Міноборони підрахували

При цьому він зауважив, що деякі представники європейських держав не виключали можливість розробки механізму повернення військовозобов’язаних чоловіків в Україну, але ці механізми не передбачали примусового повернення.

“Повернення наших людей додому - це питання моралі. А вплинути на них якимись правовими засобами я не бачу можливості. Можу стверджувати, що наразі на рівні міжпарламентської дипломатії таке питання не стоїть на порядку денному”, - резюмував Мережко.

Нагадаємо, за кордоном, станом на вівторок, 21 травня, найактивніше оновлюють свої дані чоловіки, які перебувають у Польщі (1727), Німеччині (1369) та Канаді (443). Проте, це зовсім не означає, що їм вже умовно завтра треба повертатися до України й бігти до ТЦК.

Читайте також: