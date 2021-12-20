Чи повинен сімейний лікар приїхати на виклик додому — роз'яснює НСЗУ

В НСЗУ пояснили, чи повинен сімейний лікар приїздити на виклик додому / pixabay.com

Згідно затвердженому МОЗ Порядку, первинну допомогу надають пацієнту під час особистого приймання в медичному закладі. Але багатьох українців цікавить запитання: чи можливий виклик сімейного лікаря додому і чи зобов’язаний він приїхати? Відповідь на нього — в матеріалі ТСН.ua.

В Порядку, який був затверджений МОЗ, вказано, що пацієнта для надання первинної допомоги приймають в медичному закладі. Проте інколи сімейний лікар може виїхати на виклик додому. Тому українців все частіше цікавить питання: чи зобов’язаний сімейний лікар приїжджати в будь-якому випадку.

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Національна служба здоров’я України (НСЗУ) пояснила: лікар не обов’язково приїде на виклик, якщо у вас немає коштів на проїзд в громадському транспорті або вам далеко добиратися до медичного закладу.

Також сімейний лікар може надати пацієнту кваліфіковану консультацію через відеозв’язок або телефоном, але відповідно до режиму роботи того медичного закладу, де він працює.

Як зв’язатися з сімейним лікарем для консультації по телефону чи в месенджері

Лікар сам вирішує, який саме номер телефону надати пацієнту. Це може бути номер: його власний, контакт-центру медичного закладу, рецепції.

При отриманні особистого номеру телефона сімейного лікаря та дозволу телефонувати йому чи писати в месенджерах, необхідно пам’ятати про загальні етичні правила спілкування:

варто зарання домовитися, в який час та у яких ситуаціях ви можете звертатися за консультацією, але не можна дзвонити чи писати рано вранці, пізно ввечері, на вихідних чи в години приймання пацієнтів;

відразу назвіть себе і переходьте до суті питання, не надсилайте відео- чи аудіоповідомлення, адже їх не завжди зручно переглядати;

якщо у вашого сімейного лікаря вихідний, ви можете звернутися в черговий кабінет, який зазвичай працює в неробочі дні у більшості амбулаторіях.

Також НСЗУ в повідомленні наголосила, що у разі невідкладного стану потрібно телефонувати на номер 103, а не сімейному лікарю.