Чи повинна влада в Україні йти на компроміси з Росією: опитування

За останні два роки знизилася кількість людей, які згодні з цим твердженням.

Більшість українців згодні з твердженням, що наша влада не повинна йти на компроміси в переговорах з країною-агресоркою Росією.

Про це свідчить опитування Київського міжнародного інституту соціології.

“Більшість українців (58%) згодні з твердженням, що “українська влада не повинна йти на компроміси в переговорах. Україна продовжуватиме боротьбу, скільки буде потрібно”. Не згодні з таким твердженням – 30%”, - йдеться в опитуванні.

Водночас за останні два роки знизилася кількість людей, які згодні з цим твердженням - у травні 2022 року було 80%.

“Наразі все одно більшість українців виступають за продовження боротьби стільки, скільки буде потрібно. При цьому 65% згодні з твердженням, що результати можливих перемовин з Росією мають бути винесені на референдум. Не згодні з цим – 25%”, - додали в КМІС.

Нагадаємо, що Росія могла навмисно під удар ракетний корабель "Циклон" проєкту 22800 "Каракурт" через порушення під час будівництва корабля, аби уникнути відповідальності за недоліки.

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