Чи повинні ФОПи вести військовий облік жінок: що розповіли в військоматі

Під час брифінгу військовий комісар Київського обласного ТЦК та СП полковник Валерій Куценко відповів на запитання: чи зобов’язані ФОПи вести військовий облік жінок. Читайте про це в матеріалі ТСН.ua.

Валерій Куценко пояснив, що вести первинний облік військовозобов’язаних повинні організації, підприємства та установи (незалежно від форми їх власності).

А ось ФОПи вести облік військовозобов’язаних жінок після набуття чинності наказом Міністерства оборони щодо затвердження переліку професій, представниці яких мають стати на військовий облік, не повинні. Також їх не будуть притягувати до відповідальності за цей облік. Це лягає на плечі самих осіб, які працюють з ФОПами і зареєстровані за договорами.

Нагадаємо, що за наказом Міністерства оборони (від 11 жовтня 2021 року) в перелік професій, представниці яких повинні будуть стати на обов'язковий облік військовозобов'язаних, зокрема входять фармацевти, медики, програмісти, юристи, менеджери, журналісти, бухгалтери, соціальні працівники, рекламники, працівники готелів і ресторанів, музиканти тощо.

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