Чи позбавиться Київська консерваторія імені Чайковського: подробиці скандалу з перейменуванням

Національна музична академія України, відома як Київська консерваторія, не стала прибирати зі своєї назви ім'я російського композитора Петра Чайковського. Багато студентів і викладачів закладу виступають за перейменування, таку ж позицію має Міністерство культури та інформаційної політики.

ТСН.ua зібрав подробиці скандальної історії з перейменуванням.

Як повідомив міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко, трудовий колектив консерваторії на зборах вирішив, що "потрібно ще далі розбиратися, чи варто забирати ім'я Чайковського з назви провідного музичного вищого навчального закладу України".

"Фактично не були враховані ані рекомендації профільного комітету ВРУ, ані Експертної Ради з питань подолання наслідків русифікації та тоталітаризму при МКІП, ані рекомендації щодо Чайковського, розповсюджені УІНП. І це в той час, коли всі наші театри відмовились виконувати Чайковського", - обурився міністр.

Як наголосив очільник Мінкультури, питання перейменування "надзвичайно на часі".

Музикознавець, професор НМАУ Юрій Чекан охарактеризував рішення трудового колективу консерваторії словами "сором, розпач, відраза, огида".

Письменник Остап Українець на своїй Twitter-сторінці пояснив, "чому в консерваторії більшість голосів пішли проти перейменуванняя і за меншовартість". Він навів у приклад одну з викладачок музакадемії, що відкрито заперечує російську агресію.

"На конференції щодо перейменування конси з імені Чайковського на шо завгодно її запитали, чому вона голосує проти. Увага: тому що Україна ще в 2014 році напала на Росію, коли почала бойові дії в Луганську. Ця людина працює в консерваторії. Вчить музикантів. За наші гроші", – розповів Українець.

На цьому фото засідання, на якому не перейменували київську консерваторію, можна побачити ось цю таємничу жінку. Наскільки вдалося визначити, це випускниця московської консерваторії Зоя Семенівна Мединська.

Що вирізняє її поміж інших? /тред pic.twitter.com/UJdB360uss — Твоя Підступна Гуманітарка (@Ukrostap) December 26, 2022

Дискусія навколо перейменування Національної музичної академії України триває вже кілька місяців.

У червні вчена рада консерваторії проголосувала за збереження в назві імені Чайковського. Вчена рада звернулася до президента Володимира Зеленського, прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, голови Верховної Ради Руслана Стефанчука та міністра культури та інформаційної політики Олександра Ткаченка щодо "небезпеки маніпулювання іменем Чайковського, як імперським наративом". Автори звернення наголосили, що композитор мав українське коріння.

У відповідь у Мінкультури та Державному агентстві України з питань мистецтв заявили, що звернення вченої ради не можна вважати колективним, оскільки його підтримали 23 з 47 членів, і закликали до публічної дискусії щодо перейменування консерваторії.

Дробович: називати Чайковського українським композитором - дурня

Голова Українського інституту національної пам'яті Антон Дробович у коментарі "Українському радіо" заявив, що адміністрація консерваторії чинить тиск на викладачів і студентів у питанні перейменування.

"В самій консерваторії існує атмосфера, яка, м'яко кажучи, не сприяє демократичності обговорення цього процесу. Викладачі і студенти скаржаться на те, що є рішення адміністрації, до якого схиляють інших і іншу думку тих, хто не хотів би називати академію на честь Чайковського, бо це нелогічно, не відповідає історичним умовам і свідчить про заскорузлість і м'яко кажучи меншовартість консервативної частини музичної академії. Не чують людей, звідти образи, погрози студентам і так далі", - заявив Дробович.

На його думку, в ситуацію має втрутитись Мінкультури - "не через те, що хтось хоче називати і переназивати, це справа музичної академії, а що нема нормального демократичного процесу прийняття рішень".

Директор УІНП також висловився проти оголошення Чайковського українським композитором.

"Притягнути Чайковського і назвати його українським композитором - це дурня. Він геніальний прекрасний російський композитор. Він це знав, росіяни це знають, і ми знаємо. Московська консерваторія носить його ім'я, він був її символом, він до Московської і Санкт-Петербурзької консерваторій має дотичність, пов'язаний зі створенням академічних класів. До Київської консерваторії він не має жодного відношення", - пояснив Дробович.

"Китайський чинник" у перейменуванні

Видання "Радіо Свобода" з посиланням на студентських активістів пише, що рішення щодо перейменування навчального закладу гальмується міркуваннями щодо Китаю, де НМАУ має філіал, і, до того ж, багато китайських студентів навчаються у Києві.

"Для Китаю престижно мати в назві Чайковського саме через паралелі з московською консерваторією", – йдеться у листі студентів НМАУ, який цитує видання.

Культуролог Максим Стріха також зазначив, що для Китаю ім'я Чайковського є принциповим.

"Ну, китайці знають Чайковського, але вони не знають Веделя, Бортнянського чи Березовського... Найважливішим чинником є намагання зберегти позиції на китайському ринку освітніх послуг. Не знаю, чи варто так робити, я розумію, що фінансово це є річчю дуже привабливою (для НМАУ). Але чи морально це є, з погляду тих, хто сьогодні вмирає під Бахмутом чи Кремінною, я не знаю", – риторично запитує культуролог.

Як перейменувати Київську консерваторію: петиція

Противники імені Чайковського у назві консерваторії зареєстрували на сайті президента України петицію за перейменування.

"Національна музична академія України - провідний науковий та культурний осередок, розташований в центрі столиці, на Майдані Незалежності. Факт того, шо академія досі носить ім'я російського композитора Чайковського, це відвертий плювок у бік самостійності української культури, а будь-які спроби виправдати це різноманітними міфами - черговий прояв комплексу меншовартості. Належність геніального російського композитора Петра Чайковського до української культури відверто "притягнена за вуха", - пояснює автор петиції.

Пропонується також присвоїти академії ім'я її вихованця, Володимира Горовиця – одного з найвидатніших піаністів у світовій історії.

"Володимир Горовиць – славетна постать у світовому виконавському пантеоні, яка нічим не поступається Чайковському у його композиторському надбанні", - йдеться в петиції.

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