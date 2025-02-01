Чи працює база даних “Армор” для розшуку ухилянтів: у МВС спростовують збій

Роботу гарячої лінії Нацполіції "102" та сервісних центрів МВС не було порушено.

У суботу, 1 лютого, з’явилася інформація про збій, який начебто стався в роботі спеціальної бази розшуку МВС України “Армор”. Ця електронна система містить інформацію про всіх правопорушників, зокрема, ухилянтів.

Однак в МВС спростовують таке повідомлення, яке поширили деякі ЗМІ.

Зокрема, видання "Телеграф" з посиланням на власні джерела в правоохоронних органах повідомило, що через збій начебто не працює гаряча лінія "102" та сервісні центри МВС.

У повідомленні йдеться, що поліція тимчасово не може перевіряти інформацію про розшукуваних осіб, зокрема, ухилянтів, а сервісні центри МВС втратили доступ до баз даних громадян.

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У МВС відреагували на це повідомлення, запевнивши, що спецлінія Національної поліції 102 працює у штатному режимі.

“Жодних масштабних збоїв не зафіксовано. Аналогічно справно працює і система сервісних центрів МВС”, - повідомили у міністерстві.

До того ж "Телеграфу" повідомили про те, що вже понад 7 років система "Армор" не функціонує, натомість діє система "Інформаційний портал Національної поліції" (ІПНП), в якому жодних збоїв не відбувалося.

Нагадаємо, в Україні після недавніх кібератак на державні реєстри, здійснених з території Росії, було проведено оновлення важливих даних, які тепер доступні як державним, так і приватним виконавцям.

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