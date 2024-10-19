Чи правильними є рейди ТЦК на концертах та в ресторанах: думка Стефанішиної

Ховатися і вдавати, що війна їх не стосується, не чесно.

Рейди ТЦК на концертах, у ресторанах та спортзалах є правильними. Усе через несправедливість.

Про це сказала віцепрем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина в ефірі авторської програми Наталі Мосейчук "Мосейчук+".

"Я відчуваю багато несправедливості, коли перебуваю в публічних місцях і бачу здорових чоловіків, які просто насолоджуються життям. Можливо, в мене є якесь спотворене відчуття. Але для мене це ненормально", - каже віцепрем'єрка з європейської та євроатлантичної інтеграції.

Особливо, наголошує вона, коли інші воюють. Ба більше, під мобілізацію потрапляють люди, які справно платять податки, які офіційно працевлаштовані й зареєстровані. Натомість "невидимі" системі люди - ні.

"Є потреба виконувати закон, є запит на справедливість. У моєму близькому оточенні є різні люди. І в людей, з якими я спілкуюсь, є несправедливість", - підсумувала Стефанішина.

Нагадаємо, 9 жовтня Верховна Рада заборонила мобілізацію українців до 25 років, хоча військові вважають, що вік мобілізації має починатися від 18-ти. Також призовники в 17 років повинні стати на облік через "Резерв+" або в ТЦК, інакше їм загрожує штраф.

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