Чи приходитимуть повістки українцям у застосунку "Дія": уточнення Мінцифри

В Інтернеті почала поширюватись інформація про те, що скоро через застосунок "Дія" українці будуть отримувати повістки, що відповідну функцію розробляє Міністерство цифрової трансформації України.

Як наслідок такої інформації, деякі чоловіки призовного віку почали видаляти зі смартфонів застосунок "Дія". В Міністерстві цифрової трансформації на запит щодо запровадження опції в "Дії" для вручення повісток повідомили, що це фейк, який невідомо хто поширював і поширює надалі. Мінцифра не працює над такою можливістю, адже вручати повістки можна лише особисто в руки.

Пресслужба Міністерства просить користуватися інформацією лише з офіційних джерел, на сайті або в соцмережах Міністерства.

Мобілізація триває, офіційно зараз проходить друга хвиля мобілізації. Третя хвиля, яка почалася в деяких регіонах призупинена через те, що наразі кількість військовослужбовців, які перебувають у резерві, є достатньою.

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