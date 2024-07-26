Чи припинять видавати повістки на вулицях: у Міноборони відповіли

У Міноборони наголошують, що держава має розуміти, скільки людей можна залучати.
ТЦК продовжують вручати повістки на вулицях, оскільки значна кількість людей порушили правила військового обліку.
Про це розповів речник Міністерства оборони Дмитро Лазуткін в інтерв'ю NV.
Він зазначає, що у ТЦК і СП є база. Якщо вони розуміють, куди звертатися до військовозобов'язаного, то, відповідно, їм не треба виходити його шукати.
"Повірте, вони від цього не отримують задоволення. Я принаймні в цьому переконаний. Уявіть собі, який це величезний стрес для тих людей, які повернулися з зони бойових дій, які, можливо, мають поранення, які брали участь в боях, які втрачали своїх друзів, знайомих. Зараз вони йдуть до людей, яких вони захищали, і замість того, щоб отримувати повагу, вони часто отримують дуже неприємні, образливі вислови і відповідне ставлення. Це дуже несправедливо для тих людей, які пройшли бої, котрі були у 2022−2023 роках", - каже Лазуткін.
Утім, додає, що є чимало людей, які порушили правила військового обліку, і це теж треба встановлювати.
"Окрім того, чимало людей не оновили свої військово-облікові дані. Можливо, вони виїхали з тих регіонів, де проходять бойові дії, і не стали на облік у ТЦК. Держава має розуміти, скільки людей можна залучити. Все-таки військовий обов’язок конституційний", - наголосив Лазуткін.
Також у Міноборони розповіли, чи знизять мобілізаційний вік в Україні.
Читайте також: