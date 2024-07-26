Чи припинять видавати повістки на вулицях: у Міноборони відповіли

ТЦК продовжують вручати повістки на вулицях, оскільки значна кількість людей порушили правила військового обліку.

Про це розповів речник Міністерства оборони Дмитро Лазуткін в інтерв'ю NV.

Він зазначає, що у ТЦК і СП є база. Якщо вони розуміють, куди звертатися до військовозобов'язаного, то, відповідно, їм не треба виходити його шукати.

"Повірте, вони від цього не отримують задоволення. Я принаймні в цьому переконаний. Уявіть собі, який це величезний стрес для тих людей, які повернулися з зони бойових дій, які, можливо, мають поранення, які брали участь в боях, які втрачали своїх друзів, знайомих. Зараз вони йдуть до людей, яких вони захищали, і замість того, щоб отримувати повагу, вони часто отримують дуже неприємні, образливі вислови і відповідне ставлення. Це дуже несправедливо для тих людей, які пройшли бої, котрі були у 2022−2023 роках", - каже Лазуткін.

Утім, додає, що є чимало людей, які порушили правила військового обліку, і це теж треба встановлювати.

"Окрім того, чимало людей не оновили свої військово-облікові дані. Можливо, вони виїхали з тих регіонів, де проходять бойові дії, і не стали на облік у ТЦК. Держава має розуміти, скільки людей можна залучити. Все-таки військовий обов’язок конституційний", - наголосив Лазуткін.

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