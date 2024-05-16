Чи прирівнюється електронна повістка до фізичного вручення від ТЦК: відповідь експерта

Вимоги електронної повістки є такими ж, як вимоги паперової. Тому їхнє невиконання матиме юридичні наслідки.

Невиконання вимог електронної повістки в кабінеті призовника, нестиме такі ж наслідки, як і невиконання вимог врученої фізично.

Про це розповів виконавчий директор Української Гельсінської спілки з прав людини Олександр Павліченко в ефірі КИЇВ24.

"Це сучасний канал зв'язку, який передбачає швидке реагування. І тут не потрібні, скажімо, посередники у вигляді тих, хто може передавати ці повістки: роботодавці, навчальний заклад, керівництво місця проживання, управителі ОСББ. Відповідно, це безпосереднє спілкування з ТЦК. Як на мене, це буде одна з найефективніших форм, коли так само за це настає відповідальність. Це абсолютно логічно", - сказав він.

За словами Павліченка, у разі невиконання вимог за повістками щодо звірення персональних даних та з'явлення для проходження ВЛК настає адміністративна відповідальність. В разі невиконання мобілізаційного розпорядження настає кримінальна відповідальність.

"Тобто є різні види відповідальності", - додав Павліченко.

Він підкреслив, що невиконання вимог електронної повістки "є початком відліку того, що особа може зазнати адміністративного переслідування: штраф або позбавлення права керувати автомобілем".

Нагадаємо, 11 квітня 2023 року Верховна Рада ухвалила закон про мобілізацію, який 16 квітня підписав президент Володимир Зеленський. Хто вважається ухилянтом від мобілізації, яка відповідальність передбачена за такі дії та чи можуть ув'язнити за ухилення від служби — читайте в матеріалі ТСН.ua.

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