Чи прийняла Україна "мирний план" Китаю: Кулеба зробив важливу заяву після переговорів із Ван І

Китайський колега погодився, що потрібна не "ілюзія миру", а "справедливий та сталий мир".

Україна ніколи "не прогнеться, якщо будь-хто у світі спробує говоритити мовою ультиматумів".

Про це розповів голова МЗС України Дмитро Кулеба підсумками важливих переговорів з китайським колегою Ван І.

"Україна не прогнулася під жодним ультиматумом Путіна, і Україна ніколи не прогнеться, якщо будь-хто у світі спробує говорити з нами мовою ультиматумів. Не такий президент Зеленський, не така держава Україна і не такий народ", - сказав він.

Водночас, за словами топдиломата, китайський колега погодився, що потрібна не "ілюзія миру", а "справедливий та сталий мир".

Варто додати, що в лютому минулого року Китай оприлюднив “мирний план”, в якому містяться 12 пропозицій щодо припинення вогню. Проте в них немає конкретних кроків. Україна говорить, що так звані "мирні угоди" Пекіна означають "замороження" війни.

Нагадаємо, у Держдепі прокоментували переговори Кулеби з головою МЗС Китаю.

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