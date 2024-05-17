Чи продовжать після 18 травня роздавати повістки на вулицях: у Міноборони дали відповідь

Дмитро Лазуткін зазначив, що документи однаково перевірятимуть, на вулиці також можуть підійти.

В Міністерстві оборони повідомили, чи продовжать після 18 травня роздавати повістки на вулицях.

Про це в ефірі "1+1" розповів речник Міноборони Дмитро Лазуткін.

"Все одно документи перевірятимуть, на вулиці зокрема можуть підійти... Перевіряти документи, можуть і дати повістку. З собою треба мати військово-обліковий документ. Можуть це робити зараз і представники ТЦК та СП, і поліцейські, і також представники прикордонної служби, але це більш актуально для прикордонних областей", – зазначив Лазуткін.

Нагадаємо, виконавчий директор Української Гельсінської спілки з прав людини Олександр Павліченко розповів, чи прирівнюється електронна повістка до фізичного вручення від ТЦК. Вимоги електронної повістки є такими самими, як вимоги паперової. Тому їхнє невиконання матиме юридичні наслідки.

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