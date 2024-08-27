Чи продовжить Україна транзит російського газу своєю територією 2025 року: Зеленський поставив крапку

Україна не буде подовжувати договір із Росією про транзит газу своєю територією, тобто після 31 грудня 2024 року російський газ не буде транспортуватися до Європи нашою територією.

Про це сказав президент України Володимир Зеленський під час пресконференції у вівторок, 27 серпня.

"Договір із Росією (про транзит газу українською територією — ред.) ніхто подовжувати не буде. Тут ми поставили крапку. Щодо транзиту газу від інших компаній, якщо буде продовжуватись запит деяких наших європейських партнерів, ми будемо тоді розглядати інші питання. Про що говорив Путін в Азербайджані — мені невідомо. Не впевнений, що про транзит газу", — наголосив глава держави.

Варто додати, що наприкінці 2024 року завершується дія п'ятирічної угоди про транзит російського газу територією України.

Нагадаємо, Financial Times вважає, що після припинення транзиту російського газу до Європи Україною 2025 року взимку для ЄС можуть виникнути певні ризики.

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