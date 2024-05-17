Чи продовжуватимуть в Україні відключати світло найближчими днями: у Міненерго дали відповідь

У Міністерстві енергетики України повідомили, чи продовжуватимуть відключати світло найближчими днями.

Про це в ефірі "1+1" розповіла заступниця міністра енергетики Світлана Гринчук.

"Дуже сподіваємося, що починаючи від завтра-післязавтра нам вдасться зменшити оці періоди відключень. Можливо, взагалі обійтися без відключень. Сьогодні вдень не застосовувалися, однак на вечір знову плануються до кінця доби аварійні відключення побутових споживачів", – розповіла Гринчук.

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Зазначимо, в Україні знову вимикають світло: де і як шукати графіки, покрокова інструкція.

Нагадаємо, раніше гендиректор Yasno Сергій Коваленко повідомив, що відключення світла влітку в той чи інший спосіб збережуться.

"Коли прийде спека, наше споживання буде зростати, тому що вмикаються кондиціонери і дефіцит може бути більшим. Все залежить від кількості генерації, яку ми зможемо відновити після обстрілів. Тобто треба готуватися жити з відключеннями", – наголосив він.

Коваленко додав, що буде добре, якщо відключення світла будуть плановими, за графіком, щоб люди та підприємства могли планувати своє життя та діяльність.

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