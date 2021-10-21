Чи пускатимуть до транспорту пасажирів з однією дозою "ковідної" вакцини: пояснення МОЗ

Нові правила міжобласних транспортних перевезень набули чинності від 21 жовтня.
Згідно з кінцевою версією карантинних правил, документ про отримання однієї дози вакцини від COVID-19 є підставою для допуску в громадський транспорт міжрегіонального сполучення в "червоній" епідзоні.
Про це заявили у МОЗ, повідомляє "Українська правда".
Так, в кінцевій редакції постанови КМУ роз'яснюється, що для міжобласних перевезень від 21 жовтня для "жовтого" та "червоного" рівня епіднебезпеки потрібен один із нижчезазначених документів:
- документ що підтверджує отримання хоча б однієї дози вакцини проти COVID-19,
- негативний результат тестування на COVID-19 методом полімеразної ланцюгової реакції або експрес-тест на визначення антигена коронавірусу SARS-CoV-2,
- документ про одужання особи від зазначеної хвороби, чинність якого підтверджена за допомогою Єдиного державного вебпорталу електронних послуг, зокрема з використанням мобільного додатка "Дія".
Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.
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