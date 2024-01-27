Чи реальна в Україні мобілізація ув'язнених: думка Золкіна

Мобілізація ув'язнених – це абсолютно реальна річ. Цей мобілізаційний ресурс потрібно залучати.

Про це в інтерв'ю Дмитру Гордону сказав журналіст Володимир Золкін.

За словами журналіста, до нашої країни вдерся ворог, триває повномасштабна війна. Росія мобілізує всіх, зокрема зеків, яких відправляє вбивати українців. На сьогодні хеки, припускає він, становлять не менше ніж чверть всього мобілізаційного потенціалу росіян.

"І у нас є такий самий мобілізаційний потенціал, який ми чомусь нікуди не залучаємо. Є проста річ: дайте можливість мобілізуватися в'язням, охочим, не під ціпком як у Росії. На умовах того, що він повинен відбути певний час у зоні бойових дій, після чого він отримує помилування", – вважає Золкін.

Раніше йшлося про те, за яких умов можлива мобілізація засуджених.

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