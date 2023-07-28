Чи реально відновити цивільні авіаперельоти в Україні: відповідь Ігната

На час дії воєнного стану повноцінна робота цивільної авіації навряд чи можлива.

Про це в етері загальнонаціонального телемарафону "Єдині новин" заявив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат, коментуючи інформацію про можливість відновлення польотів цивільної авіації, зокрема, польотів Ryanair.

"Офіційні повідомлення з'являються, навіть представники компанії Ryanair про це заявили. Тут важко зрозуміти, як можна взагалі у стані війни проводити польоти. Ми мали зерновий коридор, з якого Росія вийшла одноосібно. Вони що, будуть з Росією домовлятися, щоб вона гуманітарні авіаційні коридори не обстрілювала? Сьогодні всі аеродроми в Україні, в нас десятки аеродромів різного призначення, є оперативними. У нас - війна і воєнний стан. Долітає в будь-яку точку країни. Можуть з'явитися ворожі ракети і дрони. Скільки летить "Кинджалів" - ви самі прекрасно знаєте. Думаю, цивільні компанії, які хочуть працювати в Україні, це дійсно приємно, що попри таку ситуацію є бажаючі завоювати український авіаційний ринок. Питання щодо мирного часу - як буде наша перемога, буде мирне життя, буде запрошувати українська держава всіх, хто хоче бути на ринку", - сказав він.

Раніше стало відомо, що ірландська авіакомпанія Ryanair розглядає можливість відновлення рейсів до України до кінця 2023 року за умови успішних переговорів України щодо часткового відкриття повітряного простору.

"Я думаю, ми маємо бути оптимістами. Наразі міністерство працює над тим, щоб наприкінці цього року відновити деякі рейси до Києва та Львова. І якщо вони зможуть довести, що це безпечно, ми виконуватимемо ці рейси", - сказав очільник Ryanair.

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