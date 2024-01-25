Чи ризикує Україна залишитися без фінансової допомоги ЄС і чи є варіант "Б": відповіла Стефанішина

Попри ризики, віцепрем’єрка впевнена, що рішення щодо виділення фінінсової допомоги від ЄС буде позитивним.
Україна ризикує не отримати фінансової допомоги від ЄС на суму 50 мільярдів євро через Угорщину, яка блокує це рішення.
Про це розповіла віцепрем’єрка з європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина у четвер, 25 січня.
"Зараз є однозначна позиція, що фінансове рішення буде ухвалено, але це може бути на рівні 26 країн Європейського союзу. Це достатньо ризикована історія, і вона не вносить жодної фінансової передбачуваності для України і українців. Тому власне переговори проводились сьогодні (25 січня - ред.) саме з цього питання", - зазначила вона.
Втім, віцепрем’єрка поспішила заспокоїти українців. Вона впевнена, що рішення від ЄС буде позитивним.
"Хочу звернутись до всіх українців і сказати, що небезпеки в тому, що Україна залишиться без фінансування Європейського союзу, немає. Це рішення однозначно буде ухвалено. Ми маємо, як мінімум, три-чотири сценарії, плани цього рішення на столі, але боремося за найкращий і найпередбачуваний для нас – це 50 мільярдів євро, рішення на чотири роки, проголосоване консенсусом всіх держав. І це означає, що Єврокомісія матиме суверенне право щодо його реалізації, це дуже важливо", - підкреслила Стефанішина.
Нагадаємо, міністерка закордонних справ Фінляндії Еліна Валтонен в інтерв'ю RND розповіла, що угорський прем'єр Віктор Орбан зніме вето щодо надання Україні допомоги від ЄС сумою 50 мільярдів євро.
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