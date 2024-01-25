Чи ризикує Україна залишитися без фінансової допомоги ЄС і чи є варіант "Б": відповіла Стефанішина

Україна ризикує не отримати фінансової допомоги від ЄС на суму 50 мільярдів євро через Угорщину, яка блокує це рішення.

Про це розповіла віцепрем’єрка з європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина у четвер, 25 січня.

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"Зараз є однозначна позиція, що фінансове рішення буде ухвалено, але це може бути на рівні 26 країн Європейського союзу. Це достатньо ризикована історія, і вона не вносить жодної фінансової передбачуваності для України і українців. Тому власне переговори проводились сьогодні (25 січня - ред.) саме з цього питання", - зазначила вона.

Втім, віцепрем’єрка поспішила заспокоїти українців. Вона впевнена, що рішення від ЄС буде позитивним.

"Хочу звернутись до всіх українців і сказати, що небезпеки в тому, що Україна залишиться без фінансування Європейського союзу, немає. Це рішення однозначно буде ухвалено. Ми маємо, як мінімум, три-чотири сценарії, плани цього рішення на столі, але боремося за найкращий і найпередбачуваний для нас – це 50 мільярдів євро, рішення на чотири роки, проголосоване консенсусом всіх держав. І це означає, що Єврокомісія матиме суверенне право щодо його реалізації, це дуже важливо", - підкреслила Стефанішина.

Нагадаємо, міністерка закордонних справ Фінляндії Еліна Валтонен в інтерв'ю RND розповіла, що угорський прем'єр Віктор Орбан зніме вето щодо надання Україні допомоги від ЄС сумою 50 мільярдів євро.

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