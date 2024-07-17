Чи роздають повістки на кордоні: речник ДПСУ пояснив присутність працівників ТЦК

При перетині кордону на пунктах пропуску "масово, відкрито чи не відкрито" повістки не видають, а представники територіальних центрів комплектування не беруть участі в заходах прикордонного контролю.

Про це повідомив речник Держприкордонслужби Андрій Демченко в ефірі "Радіо Свобода".

За його словами, в окремих пунктах пропуску, в окремі години можуть бути присутні представники ТЦК, але вони там виконують інші функції.

"Вони там перебувають для того, щоб допомогти прикордонникам у разі, якщо у нас виникають якісь питання щодо документів або інформації стосовно людей, які перетинають кордон. Тоді ми можемо звернутися до тих представників територіальних центрів комплектування, які можуть перебувати в пунктах пропуску", – пояснив Демченко.

Він також зазначив, що у разі, якщо особа, яка перетинає кордон перебуває у розшуку Нацполіції, що може відображатися, наприклад, в системі "Оберіг", то працівники прикордонної служби можуть звернутися до поліції, щоб вони доставили цю людину до територіальних центрів комплектування.

На одному з пляжів Одеси встановили табличку-попередження про роботу ТЦК

Нагадаємо, у Міністерстві оборони пояснили алгоритм дій представників ТЦК після 16 липня 2024 року. Адже саме цього дня сплив термін, коли всі чоловіки від 18 до 60 років мали оновити свої облікові дані. Тепер ТЦК готує паперові повістки, які направлятиме військовозобов’язаним чоловікам поштою.

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