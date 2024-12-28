Категорія
Укрaїнa
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Чи розглядатиме Рада зниження мобілізаційного віку: голова "Слуги народу" відповіла

Чи розглядатиме Рада зниження мобілізаційного віку: голова "Слуги народу" відповіла

Мобілізація в Україні / Колаж ТСН.ua

Шуляк наголосила, що Україна повинна рухатися в бік професійного рекрутингу і залучення мотивованих людей до професійної армії.

В останні тижні знову активізувалася дискусія про ймовірність зниження мобілізаційного віку в Україні. Проте наразі у Верховній Раді немає жодних законопроєктів щодо цього питання.

Про це заявила голова партії "Слуга народу" Олена Шуляк, передає "Українське Радіо".

"Дуже багато якихось маніпуляцій відбувається на цю тему. Але немає у Верховній Раді, Верховна Рада не розглядає (законопроєкти щодо зниження мобілізаційного віку – Ред.)", – запевнила нардепка.

Вона нагадала позицію президента Володимира Зеленського стосовно того, що не розглядаються ні такі ініціативи, ні такі законопроєкти. За словами депутатки, питання зниження мобілізаційного віку роз'єднує суспільство і додає тривоги.

"Мені інколи здається, що якась така болюча тема піднімається в нашому суспільстві і починається максимально розганятися в ЗМІ, в соціальних мережах... Цього не потрібно робити. Тому хочу всіх наших слухачів запевнити, що не розглядає Верховна Рада і я думаю, що не буде розглядати, навіть не буде ініціювати щось подібне", – запевнила Шуляк.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський відреагував на сигнали інших лідерів про зниження мобілізаційного віку. За його словами, це зараз нечесна розмова, адже сучасна війна є іншою.

Читайте також: 

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.

Повʼязані теми:

Стаття з добірки новин:
Мобілізація в Україні 2024
Наступна публікація