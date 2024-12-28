Чи розглядатиме Рада зниження мобілізаційного віку: голова "Слуги народу" відповіла

Шуляк наголосила, що Україна повинна рухатися в бік професійного рекрутингу і залучення мотивованих людей до професійної армії.

В останні тижні знову активізувалася дискусія про ймовірність зниження мобілізаційного віку в Україні. Проте наразі у Верховній Раді немає жодних законопроєктів щодо цього питання.

Про це заявила голова партії "Слуга народу" Олена Шуляк, передає "Українське Радіо".

"Дуже багато якихось маніпуляцій відбувається на цю тему. Але немає у Верховній Раді, Верховна Рада не розглядає (законопроєкти щодо зниження мобілізаційного віку – Ред.)", – запевнила нардепка.

Також читайте Мобілізація в Україні: уряд надав право на бронювання ще одній категорії українців

Вона нагадала позицію президента Володимира Зеленського стосовно того, що не розглядаються ні такі ініціативи, ні такі законопроєкти. За словами депутатки, питання зниження мобілізаційного віку роз'єднує суспільство і додає тривоги.

"Мені інколи здається, що якась така болюча тема піднімається в нашому суспільстві і починається максимально розганятися в ЗМІ, в соціальних мережах... Цього не потрібно робити. Тому хочу всіх наших слухачів запевнити, що не розглядає Верховна Рада і я думаю, що не буде розглядати, навіть не буде ініціювати щось подібне", – запевнила Шуляк.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський відреагував на сигнали інших лідерів про зниження мобілізаційного віку. За його словами, це зараз нечесна розмова, адже сучасна війна є іншою.

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.