Чи розглядає Україна вступ до НАТО без окупованих територій: Зеленський розставив крапки над "і"

Україна не погодиться на членство в НАТО в обмін на тимчасово окуповані території

Україна не обговорює можливість отримання членства у НАТО в обмін на тимчасово окуповані Росією території нашої держави. Однак періодичні "вкиди" на цю тему у західних медіа можуть свідчити про те, що в окремих партнерів такі думки можуть бути – і таким чином вони можуть "зондувати" готовність Києва погодитися на такий варіант.

Про це розповів президент України Володимир Зеленський під час спілкування з журналістами.

Водночас, за його словами, Україна наполягає на запрошенні до вступу у НАТО ще до завершення війни, це засвідчить повну підтримку Заходом територіальної цілісності нашої держави у міжнародно визнаних кордонах.

Коли у глави держави запитали, чи виходили західні партнери на нього з прямою пропозицією про вступ України до НАТО за умови фактичної відмови від окупованих Росією територій, він запевнив, що таких обговорень у нього не було. Однак, на думку президента, те, що тема періодично спливає у медіа – не випадковість.

"Ми не обговорюємо це. Але вважаю, що ці вкиди в медіа не випадкові. Мабуть, такі думки у деяких партнерів можуть бути. Тому напряму вони не комунікують зі мною ці питання, але через медіа, зрозуміло, перевіряють його градус. Думаю, тут все залежить від суспільства України", – зазначив Зеленський.

Він додав, що Україна наразі на усіх майданчиках піднімає питання запрошення на вступ до НАТО.

Також читайте У НАТО мають визначити умови запрошення України до Альянсу - міністр оборони Нідерландів

"На всіх переговорах зараз ми піднімаємо питання наших гарантій безпеки. Найкраще — це НАТО. Під час війни — запрошення, абсолютно відкрите, з сильною позицією в будь-якому форматі дипломатії. Це запрошення, я вважаю, не залежить від думки Росії. Коли в цьому будуть впевнені й ще деякі партнери - що вони сильніші, ніж Росія, тоді у нас все буде в цьому сенсі позитивно", – підкреслив президент.

Зеленський також наголосив, що за будь-якого розвитку подій – навіть за умови початку розмови щодо часткового вступу до НАТО без тимчасово окупованих територій – про юридичне визнання захопленої Росією частини нашої держави як "російських регіонів" не йдеться.

І саме аби підкреслити неухильну підтримку демократичними країнами непорушності територіальної цілісності України, Зеленський, за його словами, й запропонував партнерам запросити нашу країну ступити до Північноатлантичного альянсу ще до завершення війни.

"Чому я наголошую на запрошенні? Тому, що воно дається країні в міжнародно визнаних кордонах. І це для мене принципова річ: отримати запрошення під час війни. Я вважаю, що це сильна частина пакету, який ми пропонуємо. Це не просто запрошення, а запрошення, поки війна ще не закінчилась. А вже який вступ, як він буде відбуватись, скільки — це наступний крок, дипломатія. Можуть бути різні формати", – зазначив глава держави.

Він додав, що питання вступу України до НАТО обговорював, зокрема, з главою Пентагону Ллойдом Остіном під час візиту останнього до Києва. Наразі в Альянсі з цього приводу одностайності немає.

Також читайте Чи запросять Україну до НАТО: глава МЗС Франції зробив обнадійливу заяву

"Ми бачимо сьогодні консенсус більшості країн Альянсу і стриману позицію кількох країн. Будемо з цим працювати. Ми бачимо сьогодні впевненість у Франції, підтримку Франції. Ми розуміємо, що нас будуть підтримувати британці і вважаємо, що будуть підтримувати італійці. Щодо реакції Німеччини, на нашу думку, в цілому, сьогодні ситуація в більшості залежить від Сполучених Штатів. Вважаємо, що у них йде консолідація їх думок щодо НАТО і це має вплив ще на, наприклад, Угорщину і Словаччину", – пояснив ситуацію Зеленський.

Він сподівається, що позиція США щодо членства України у НАТО зміниться у позитивний для нашої країни бік після того, як у Штатах відбудуться вибори президента.

"Після виборів сподіваємося на більш позитивну реакцію США. Не через зміну президента, а просто тому, що фокус, увага у Сполучених Штатів зараз на вибори, і я вважаю, що в будь-якому випадку будь-які різкі заяви з боку США сьогодні, напевно, недоречні або мають виклики. Вважаю, вони не хочуть зайвих ризиків. Щодо Німеччини — побачимо. На мою думку, нам всім доведеться багато працювати з німецькою стороною. Але все ж таки Сполучені Штати будуть мати на це вплив", – резюмував глава держави.

Нагадаємо, раніше французьке видання Le Monde написало, що у разі перемоги Камали Гарріс на майбутніх президентських виборах у США, Байден може розпочати роботу над запрошенням України до НАТО ще в перехідний період. Крім того, на думку США може вплинути позиція Берліна.

Читайте також: