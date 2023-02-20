Чи розпочався вже новий широкомасштабний наступ росіян в Україні: експерт відповів

В Росії сьогодні вже немає того ресурсу, який був станом на 24 лютого 2022 року, каже експерт.

Військово-політичний оглядач Олександр Коваленко розповів, чи розпочався вже широкомасштабний наступ росіян в Україні і чи будуть дії окупантів ще більше відчутними.

"Мені дуже подобається назва "широкомасштабний наступ". Що мається на увазі? Йдеться про використання усіх родів військ під час наступальних дій по широкому фронту, тобто це дійсно якісь великі бойові дії, які здійснюватиме країна-агресор. Але я не можу сказати, що зараз відбувається дійсно широкомасштабний наступ, великий, епічний. Чому? Тому що в Росії сьогодні вже немає того ресурсу, який був станом на 24 лютого 2022 р. Окрім цього, у Росії немає можливості здійснювати наступальні дії по широкому фронту", - сказав Коваленко в інтерв'ю OBOZREVATEL.

Експерт розповів, що потрібно росіянам для ведення наступу.

"Ми можемо розглянути кожний окремий плацдарм. Наприклад, Запорізька область – це фронт на майже 100 км. Питання: чи може сьогодні це угруповання російських окупаційних військ, яке розміщене в Запорізькій області, забезпечити наступ протяжністю фронту у 100 км? Ні! Тому що потрібно забезпечити кожну ділянку фронту необхідною кількістю підрозділів, щоб вони здійснювали ці наступальні дії, щоб була підтримка артилерії, пропорційне забезпечення боєкомплектом, матеріально-технічне забезпечення, авіацію також треба для цього використовувати у великій кількості", - резюмував він.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський повідомив, що наступ Росії вже почався. Він зазначив, що російські атаки відбуваються одразу на кількох напрямках і закликав Захід швидше надати Україні необхідне озброєння.

Зазначимо, що ексочільник Служби зовнішньої розвідки, генерал армії Микола Маломуж вважає, що в РФ немає такого ресурсу для наступу, як це було 24 лютого 2022 року.

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