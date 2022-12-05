Чи штрафуватимуть чоловіків, які виїхали за кордон під час війни: юрист відповів

Якщо чоловіки нічого не порушили і перетнули кордон до запровадження заборони виїзду, то не повинні нести будь-яку відповідальність, каже юрист.

До чоловіків, які виїхали з України у першу добу повномасштабного вторгнення Росії, коли такої заборони ще не запровадили, санкції під час їхнього повернення не мають застосовуватися.

Про це пише РБК-Україна.

Як пояснив юрист Роман Голуб, законодавство України передбачає застосування зворотної дії закону про кримінальну відповідальність у часі, лише у сторону пом’якшення для обвинуваченого (ст. 5 КК України). Це також співвідноситься з принципом "Nulla poena sine lege". Цей принцип означає, що немає покарання без закону, який його передбачає.

"Настання адміністративної або кримінальної відповідальності для тих, хто планує повернутися з-за кордону, може настати у випадку наявності складу правопорушення або проступку з метою або під час перетину кордону", — зазначив експерт.

За словами юриста, нести будь-яку адміністративну або кримінальну відповідальність під час повернення в Україну чоловіки не повинні, якщо нічого не порушували й виїхали з України на законних підставах.

Виїзд чоловіків за кордон

Під час дії воєнного стану в Україні діє заборона на виїзд за кордон військовозобов'язаним чоловіків віком від 18 до 60 років.

Якій категорії чоловікіків дозволено виїжджати за кордон, читайте тут.

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